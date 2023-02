O candidato do PP á alcaldía de Cee, Jesús Picallo, mantivo unha xuntanza en Santiago coa conselleira de Política Social, Fabiola García, no que abordaron a necesidade de continuar mellorando a colaboración entre administracións publicas para garantir os servizos de proximidade aos municipios do rural e dotar da mellor atención aos maiores e aos cativos en idades temperás.

Picallo, que estivo acompañado da concelleira Águeda Diaz e da exconcelleira de Servizos Socias, Mabel Fernández, transmitiulle o seu interese en “seguir avanzando nos coidados ás persoas de máis idade e incrementando os recursos e programas que este departamento autonómico ten en funcionamento no municipio ceense”. Asegura que a conselleira “amosouse en todo momento aberta e receptiva ás propostas que lle transmitimos para a mellora da calidade asistencial en Cee, como futuras actuacións para que os maiores que así o prefiren poidan seguir vivindo nas súas casas e coas súas familias”. Nesta liña, apunta que lle trasladou a súa “máxima colaboración” para dotar dos mellores e maiores recursos ás persoas dependentes do concello e da bisbarra.