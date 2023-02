Os concellos de Carballo e L’Isle Jourdain (Francia) compartiron doces sabores nun obradoiro de repostería “rico e creativo” desenvolvido no Fórum.

Para elo fixeron unha viaxe á antiga capital da Galia durante o imperio romano: Lyon, cidade considerada como a capital mundial gastronómica dende 1935.

Unha xornada na que, ademais de coñecer a historia, xeografía e curiosidades sobre Lyon, as persoas participantes puxeron mans na masa para crear unha das sobremesas máis coñecida da referida cidade, guiadas polos reposteiros María Fuentes e José Antonio Deus. Aproveitaron ata a masa sobrante para implementar técnicas e crear sabores e experiencias deliciosas onde cadaquén deixou voar a imaxinación para elaborar formas e decoracións exclusivas. O obradoiro foi o punto de partida do Febreiro Francófono, que continuará co Festival de Varietés o venres ás 20.30 h.