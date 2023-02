A xunta de goberno local de Carballo adxudicou o proxecto de reurbanización da rúa Estrela á empresa Excavaciones y Obras Candal por 202.203,62 euros. Con esta actuación completaranse as actuacións previstas dentro do plan director do ámbito dos Baños Vellos para “poñer en valor unha zona de tanta importancia histórica, social e turística como é a contorna do noso balneario, o único en funcionamento en toda a provincia da Coruña”, sinalan.

Despois das obras realizadas nas rúas Baños Vellos, Pontevedra e Chile, e das que están a piques de rematar na rúa Lugo , completarán a humanización dese ámbito coa reurbanización da rúa Estrela e a mellora da accesibilidade nos entronques coas rúas Perú, Vázquez de Parga e Baños Vellos. Tal como se expón no plan director, a rúa Estrela terá sentido único e eliminarase unha ringleira de aparcamento para poder substituír as actuais beirarrúas, moi estreitas e pouco accesibles, por amplos percorridos peonís e incluír vexetación que mellore a calidade ambiental e estética do ámbito. Ao mesmo tempo, solucionaranse as deficiencia existentes nos servizos urbanísticos.