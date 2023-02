O Concello de Boiro comezou as obras para levar a cabo o proxecto de urbanización para a ordenación do cruce de Triñáns. O alcalde, José Ramón Romero, e o concelleiro de Urbanismo e Obras, Luís Ruiz, visitaron o lugar para coñecer as obras que se van levar a cabo. O estado actual do cruce precisa dunha adecuada organización do tráfico e do espazo peonil da zona, para o que se van executar tarefas de pavimentación e disposición de alumeado, sinalización e dotación de mobiliario urbano. “Trátase dun núcleo moi transitado polo que transcorren moitos vehículos e que se vai acondicionar para mellorar a súa seguridade”, afirmou o alcalde boirense durante a visita á zona para supervisar os traballos. As actuacións contemplan o movemento de terras para o seu acondicionamento, a execución dun muro de cachotería, a pavimentación con aglomerado asfáltico, soleira de formigón e faixa de granito, sinalización viaria, nova iluminación de tecnoloxía LED para avanzar cara o aforro enerxético e mobiliario urbano. As mencionadas actuacións ascenden a un importe total de 48.367,41 euros, e están financiadas mediante fondos propios do remanente de Tesourería da administración local correspondentes ao exercicio de 2021. Pola súa banda, veciños da zona amosaron a súa satisfacción polo inicio das mencionadas obras.