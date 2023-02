O Concello de Teo vén de presentar alegacións en relación co proxecto de mellora de accesibilidade e conectividade das paradas de autobús. O documento enviado á Axencia Galega de Infraestruturas, afirman, recolle o espíritu da proposta aprobada no pleno celebrado o día 9 de febreiro, no que se pedía que a Xunta revise a localización daquelas paradas que teñen unha localización complexa, e que non melloran a seguridade e accesibilidade peonil. Tamén piden que se teña en conta o impacto na perda de prazas de aparcamento, sobre todo en Cacheiras.

Pola súa banda, o PP presentou no rexistro municipal as alegacións ao proxecto, nas que recollen “todas as demandas e sensibilidades” que lles trasladaron veciños, comerciantes de Cacheiras e Pontevea. Piden que se garanta a seguridade dos usuarios á hora de acceder aos autobuses desde as marquesiñas, pero “sen suprimir practicamente ninguha das actuais prazas de aparcamento”.