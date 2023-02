O programa Territorio Cultura da Xunta de Galicia está a avanzar na materialización da súa primeira quenda de propostas subvencionadas baixo o obxectivo común de contribuír á dinamización cultural do rural galego. Segundo informan desde o Goberno galego, nesta liña estase a desenvolver o proxecto 5x5 de formación e creación teatral, a través de cinco aulas interxeracionais coa participación de preto de 80 persoas noutros tantos concellos do Camiño de Santiago: Allariz, Lalín, Mazaricos, Silleda e Vedra.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, recibiu este martes na Cidade da Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, aos representantes do novo estudo de produción artística Fósforo Arte & Cultura, promotores do proxecto, e dos concellos e asociacións culturais implicadas no mesmo, que participaron nesta presentación xunto ao director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil.

Durante o encontro, o responsable de Industrias Culturais da Xunta explicou na súa intervención que 5x5 é unha das catorce propostas subvencionadas ao abeiro da primeira das dúas convocatorias do fondo Territorio Cultura, que suman un investimento de preto de 1,3 millóns de euros entre os anos 2022 e 2023 para ampliar e diversificar a oferta cultural en zonas non urbanas, segundo precisou Sutil ao respecto.

INCIDENCIA.

Deste xeito, a primeira quenda de adxudicacións deste programa está a ter unha incidencia directa en numerosos núcleos de corenta municipios de toda Galicia nos que se desprega unha ampla variedade de accións de creación, investigación, difusión e formación en artes escénicas, música, cinema, literatura ou artes plásticas, entre moitos outros ámbitos.

Este é o caso de 4x4, que en palabras do propio Jacobo Sutil “exemplifica”, ademais, a colaboración entre a iniciativa privada e as administracións públicas para o “desenvolvemento de proxectos conxuntos que non só reforzan a oferta cultural do rural, senón tamén o tecido profesional do sector”, argumentou.

A proposta que se presentou no acto da Cidade da Cultura comezou o pasado mes de outubro co traballo formativo desenvolvido polas directoras e actrices Iria Azevedo xunto ás aulas de teatro de Allariz e Lalín, Arantza Villar coa de Mazaricos, e Clara Gayo coas de A Bandeira, no municipio pontevedrés de Silleda e no coruñés de Vedra.

Segundo explican, neste proceso están a participar ao redor de oitenta persoas con idades comprendidas entre os 12 e os 89 anos e con realidades e condicións sociais moi diversas, “que en todos os casos viven a experiencia de subir por vez primeira a un escenario”, suliñan.

Xa no mes de xaneiro, comezou a produción dos espectáculos resultantes, que poderán verse nunha mostra itinerante polos cinco concellos cun total de quince representacións entre os vindeiros días 24 de febreiro e 26 de marzo.

Como actividade complementaria, cada aula creará un mapa emocional do seu concello, que estará dispoñible nunha páxina web propia unha vez rematada a xira das montaxes, segundo precisan.

O Camiño é o punto de partida común dos cinco espectáculos, que levan por título O roce fai rozaduras, pola Aula Municipal de Teatro de Allariz; Casa rural con encanto, pola de Lalín; Serán, pola de Mazaricos; Enredos, pola de Bandeira, e Camiños e carreiros, pola de Vedra. Para a súa posta en escena, cóntase co apoio dun equipo de profesionais do teatro galego. Así, ademais de Iria Azevedo, Arantza Villar e Clara Gayo na dramaturxia e dirección, están a participar Olalla Tesouro no deseño do espazo escénico e vestiario, David Rodríguez na iluminación, José Díaz no espazo sonoro, Vicente Conde na rexiduría, Olaia Tubío na comunicación e Carmen Velayos na edición de vídeo.

O programa 5x5 é, ademais, a iniciativa ca que se dá a coñecer Fósforo Arte & Cultura, un estudo de produción artística que nace en Santiago de Compostela baixo a dirección de José Díaz, fundador e integrante da recoñecida compañíaVoadora durante os seus quince anos de traxectoria, coa intención de promover proxectos culturais cun compoñente social ou educativo.

CONVOCATORIA.

Indicar, finalmente, que Galicia foi a primeira comunidade autónoma en poñer en marcha o programa Territorio Cultura a través da súa propia liña de subvencións dentro do plan para ampliar e diversificar a oferta cultural en áreas non urbanas que contempla o Mecanismo Europeo de Recuperación e Resiliencia dos Fondos Next Generation EU. Nestes momentos, atópase en prazo de resolución a segunda quenda de adxudicacións ao abeiro desta iniciativa e de acordo coas bases que foron publicadas a finais de novembro.

Nesta nova quenda, Territorio Cultura mantén como prioridade o reforzo do tecido cultural galego máis alá dos grandes núcleos urbanos a través de iniciativas que se leven a cabo en concellos de non máis de 30.000 habitantes e cunha densidade máxima de 100 habitantes por quilómetro cadrado, que neste caso se deberán materializar entre o 1 de xaneiro e o 31 de agosto de 2023. O prazo de solicitude permanecerá aberto ata o día 19 de decembro.

Cómpre lembrar que o pasado 20 de novembro publicábanse no Diario Oficial de Galicia as bases que rexen esta nova quenda de axudas para incrementar a oferta e o tecido culturais en áreas non urbanas.

Esta nova dotación de 661.000 euros súmase á xa adxudicada o pasado mes de setembro a catorce proxectos, de xeito que eleva a preto de 1,3 millóns de euros o investimento no desenvolvemento e a dinamización cultural do rural galego apoiado nestas iniciativas.