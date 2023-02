Galicia convértese nunha das primeiras comunidades autónomas en implantar un proxecto pioneiro que aplica a tecnoloxía máis innovadora para mellorar e optimizar a recollida e selección de residuos dos contedores amarelo (destinado aos envases de plástico, latas e briks) e azuis (para papel e cartón).

Segundo explicou a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, durante o acto de presentación desta iniciativa piloto celebrado este mércores na casa consistorial de Ribeira, a plataforma de reciclaxe intelixente Smart Waste permitirá recoller datos en tempo real sobre o volume e tipoloxía de residuos grazas á incorporación de sensores nos camións, de sistemas GPS e da tecnoloxía máis punteira nas plantas de selección.

Toda a información recollida facilitará optimizar procesos como a adecuación da frecuencia de recollida, as rutas que ten que realizar cada camión ou os lugares nos que fan falta máis ou menos contedores. Ademais, poder dispoñer deses datos dun xeito máis áxil e nun formato único permitirá coñecer tanto as tendencias de consumo como o depósito de refugallos por barrios, parroquias, etc., o que tamén axudará a decidir a adopción de medidas en función da información recollida.

Así, Ángeles Vázquez incidiu en que se trata dunha ferramenta de optimización do servizo de recollida, selección e reciclado dos residuos que adianta o futuro das Cidades Intelixentes, situando Galicia como unha das comunidades máis vangardistas na aposta pola aplicación dos principios da economía circular.

Deste xeito, segundo explicou a representante autonómica, a implantación de Smart Waste reflicte o claro compromiso da Xunta de Galicia por seguir construíndo un modelo de sociedade máis responsable e sustentable co medio ambiente.

ECOEMBES.

No marco da presentación desta iniciativa innovadora, a conselleira (que estivo acompañada polo alcalde ribeirense, Manuel Ruiz Rivas, e polo xefe da zona norte de Ecoembes, Fernando Blázquez) puxo en valor a colaboración que a Administración autonómica vén mantendo con Ecoembes co obxectivo de sensibilizar e mobilizar á cidadanía de cara a unha mellor xestión dos refugallos e un maior respecto cara ao medio ambiente.

Nesa liña, ao redor de dous mil galegos e galegas mobilizáronse en 2022 para as recollidas de residuos organizadas no marco do proxecto Libera, unha iniciativa na que colaboran a Xunta, Ecoembes e SEO/Birdlife, e grazas á que foron recollidos 400 quilos de lixo en máis de 100 puntos da comunidade.

RÍOS, LAGOS E EMBALSES.

Esta iniciativa continuará ao longo deste ano e, de feito, está previsto que no vindeiro mes de marzo se realice a nova campaña de voluntariado denominada 1m2 polos ríos, lagos e embalses, o que supón unha nova oportunidade para amosar o compromiso da sociedade galega coa protección e a preservación do medio ambiente. Do 11 ao 19 de marzo os participantes recollerán datos nas contornas fluviais. Antes do 11 de marzo recibirán un pack cunhas bolsas para o lixo, unhas luvas protectoras e unha balanza para pesar os residuos. Tamén se ofrecerá unha formación para os organizadores dos puntos nos que se realizarán.

Co fin de promover a eficiencia e elevar así a porcentaxe de envases reciclados creouse Smart Waste, unha innovadora aplicación tecnolóxica para a xestión dos procesos de recollida, selección e reciclado de envases.

CIDADES INTELIXENTES.

A tecnoloxía é un factor crave no camiño cara a un modelo de economía circular. Por iso, TheCircularLab traballa para conseguir unha xestión intelixente de residuos e avanzar así na implantación dun modelo efectivo de smart city a través da aplicación da tecnoloxía máis punteira e o big data. Neste sentido, creouse unha innovadora plataforma tecnolóxica de información e xestión para eficientar os procesos de recollida, selección e reciclado de envases. Divídese en tres fases: recollida, tratamento e reciclado dos residuos.

O obxectivo da plafatorma Smart Waste é avanzar na implantación dun modelo efectivo de cidade intelixente a partir dunha ferramenta de recollida de datos capaz de ampliar o coñecemento en torno ao impacto da xestión de residuos.

Na primeira fase, na que os residuos son trasladados desde os contedores ás plantas de selección, a plafatorma coordina: contedores intelixentes, localizados e conectados; camións conectados por GPS que determinan as rutas e o peso; e a xestión intelixente das rutas do servizo en tempo real (utilizando vehículos híbridos ou eléctricos).

CADEA LOXÍSTICA.

Na fase de tratamento, correspondente ao momento no que os residuos chegan ás plantas de selección, onde se separan en función dos materiais polos que están compostos, para optimizar esta parte do proceso séguense os paradigmas da industria 4.0, co obxectivo de evolucionar e transformar os procesos tradicionais en intelixentes, e trabállase nas seguintes liñas: desenvolvemento de novas tecnoloxías de control e optimización do ciclo de tratamento; mellora da eficiencia no caracterizado e trazado automático dos residuos de entrada o control dos fluxos das plantas; análises da cadea loxística para optimizar os procesos; no deseño de sistemas de visión e intelixencia artificial; e inclusión de sistemas de robotizado da selección.

Finalmente, na fase de reciclado trabállase no control automático da calidade dos materiais de saída; a certificación de calidade dos materiais; e os sistemas de xestión dixital loxística dos recicladores.

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e o alcalde de Ribeira comprobaron o novo equipamento tecnolóxico que xa está implantado no servizo.