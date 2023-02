Pablo Fernández Vila, director xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, acaba de informar de que, “a día de hoy”, el proyecto para impulsar un vertedero de residuos no peligrosos en la antigua cantera de la parroquia de Niveiro, en el municipio de Val do Dubra, “no se puede desarrollar” al contar con un informe municipal en el que se recoge que “urbanísticamente no es compatible”.

Así lo ha expuesto en respuesta a una pregunta del PSdeG en la Comisión de Industria, en donde la diputada Noa Díaz se ha referido al rechazo vecinal en Val do Dubra y Trazo a este vertedero en la antigua cantera de Pedra Facha, que tendría consecuencias “nocivas” durante un periodo de 15 años. En ese sentido, se queja de falta de información por parte de la Xunta después de que la técnica municipal emitiese un informe contrario al estar considerado como terreno rústico. Al respecto, Fernández Vila indica que el promotor recurrió esta resolución, mientras defiende que la Xunta “cumplirá lo que marque” la legalidad, ya que el “deber de la Administración es ofrecer seguridad jurídica”. La posibilidad de dicho vertedero también fue adelantada desde Son de Dubra. Además, el responsable Planificación Enerxética ha explicado que el promotor presentó en octubre de 2021 un proyecto de restauración de la antigua mina, que está en tramitación administrativa y que “aún no fue autorizado”, en el cual se incluye como “solución prioritaria” este vertedero, pero al contar con informe desfavorable “no podría ser autorizado y quedaría archivado”, por lo que el promotor tendría que presentar un nuevo plan de restauración.