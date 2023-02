A Fundación Rosalía de Castro estreou unha nova aplicación na súa visita virtual por mor do Día de Rosalía. Deste xeito, a Casa de Rosalía é desde este venres o primeiro museo do mundo que emprega un avatar en tres dimensións guiando as súas visitas virtuais. Unha empresa galega, Orestes Comunica, conseguiu introducir un avatar, e facelo funcionar neste tipo de tours virtuais. Xa está accesible na páxina web do citado centro museístico.

Trátase dunha Maruxa Villanueva en 3D, a actriz galega que durante trinta anos coidou a Casa de Rosalía. Villanueva recibiu durante décadas a quen visitaba o inmoble. Desde agora, o avatar da actriz galega recibe a quen o visita de forma virtual e explica, no interior, tres dos espazos da exposición que acolle. Para desenvolver este importante proxecto, a firma Orestes Comunica traballou da man do debuxante e animador pontevedrés Jorge Costas e cun equipo israelí de programadores especializados no metaverso. Esta colaboración fixo posible que o avatar dunha muller, galega e falando en galego, sexa o primeiro do mundo en formar parte, e ser guía, dun percorrido virtual. É de destacar que Maruxa Villanueva (Barrela, 1906-Compostela 1998) foi desde 1971 ata o ano do seu pasamento coidadora da Casa de Rosalía, ademais dunha excepcional especialista no mundo rosaliano. Emigrante na Arxentina desde os 20 anos, alí converteuse nunha cantante de éxito e actriz, ademais de en peza clave da cultura galega en Bos Aires, onde colaborou moi activamente nas actividades da emigración. O proxecto foi presentado xunto á programación do Día de Rosalía nun acto no que participaron o presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; o deputado provincial de Cultura, Xurxo Couto; a concelleira de Cultura de Padrón, Lorena Couso; o cociñeiro de O Pazo, Óscar Vidal; Pancho Tristán, de Orestes Comunica; e os representantes da Asociación de Gaiteiros, Gustavo Couto e Luís Xaneiro. Angueira convidou a todo o país a celebrar o Día de Rosalía lendo textos, facendo un Caldo de Gloria e uníndose á alborada. O día 23 en toda Galicia haberá centos de actos e iniciativas. En Padrón os actos comezan ás 10.00 horas coa lectura de poemas do alumnado do Camilo J. Cela diante da estatua da autora. REPARTIRON 46.000 MANTEIS CO POEMA ··· Caldo de Gloria. Un total de 200 locais hostalerios e máis de 70 comedores escolares, ademais de concellos e empresas, sumáronse ao Caldo de Gloira. A Fundación repartiu 46.000 manteis de papel co poema que inspirou esta iniciativa, Miña casiña, meu lar. Na Casa Museo vaino preparar o día 23 o chef Óscar Vidal, o primeiro de Padrón con estrela Michelin. Despois, no auditorio terá lugar o concerto de Belém Tajes. Este ano, tamén, a Fundación programou para o aniversario a Alborada para Rosalía, unha peza composta pola Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras de Galicia.