La defensa del patrimonio y la naturaleza es la meta que, hace unos cuatro años, tres jóvenes veinteañeros de Santa Comba decidieron visibilizar a través de un blog, O Son da Curuxa. Y a lo largo de este periodo han podido aportar su grano de arena ayudados por expertos (como el biólogo Marcos Braña) y vecinos, con auténticos hallazgos que poco a poco van incorporándose al patrimonio arqueológico y medioambiental... Porque si existían rumores de la presencia de corzos o lobos en Castriz, ellos han publicado las fotografías que lo atestiguan. Además, y sin salir de esta zona, han dado con una cista olvidada y una auténtica catedral del Megalitismo: la mámoa de A Sancriñeira, “cuns corenta metros de diámetro e tres de altura”.

Así lo trasladaba el físico Jorge Castelo que, junto al biólogo Sergio Vázquez y al ingeniero informático Roberto López dieron pie al sitio de internet donde narran el hallazgo de dicha cista, precisamente a pocos metros de la cascada del río Mira, en Castriz. “Pode que sexa o máis chamativo, pero hai monumentos funerarios aínda máis antigos, entre vinte ou trinta mámoas na zona norte, algunhas delas violadas”. A su juicio, parecen seguir el itinerario de una vía de comunicación primitiva, posteriormente bautizada como el camiño dos arrieiros, y está convencido que la profusión de hallazgos en el entorno tiene una explicación muy simple: “Conserváronse máis porque non había tantos tractores nesta zona”, explica Jorge, brindando la mayor parte del mérito al arqueólogo local Lino Gorgoso.

CISTA. En cuanto al hallazgo de la cista, la pista se la dio a Castelo un artesano de la zona: “Fun comprar calzado, e o zapateiro Alfredo Gómez advertiume da existencia dun posible dolmen, con pedras ao descuberto; alá fomos, e comprobei que non había xacemento, pero que no alto apareceron unhas pedras, que poden corresponder a unha cista atípica –enterramiento pétreo con forma de caja– que xa se catalogou no PXOM,e agora están a facer prospeccións”.

Precisamente, al norte de la referida área fluvial, “a uns 800 metros e en liña recta, no Mesón hai un camiño no que de seguirse inenterrompidamente tanto a esquerda coma a dereita, pódense atopar ata doce mámoas”, subrayando que “unha das do Mesón, con parte da cámara funeraria á vista !”, relativamente cerca del Castro de Boaña. Allí creen que “hai outras dúas mámoas máis entre as marcadas, actualmente en proceso de estudo”, añadiendo que muchos de esos monumentos megalitítcos “foron catalogados no ano de 2022 grazas ao arqueólogo xalleiro Lino Gorgoso”.

Además, y de la mano del biólogo Marcos Braña y sus cámaras trampa, han logrado confirmar, siempre en la zona de Castriz y el entorno de la cascada, la presencia lobo ibérico (Canis lupus signatus), zorro (Vulpex vulpex), corzo (Caperolus caperolus) o gineta (Genetta genetta). De igual forma, hay constancia de “numerosos reptís, truitas e insectos innumerables” gracias al trabajo de campo de Braña, “quen realizou un estudo serio da biodiversidade da zona e adicou moitas sesións de fototrampeo e observación”. El objetivo de esta dilatada labor es la de poner en valor “a zona, máis alá do atractivo visual da fervenza en si mesmo, senón como un entorno natural e histórico único. En conxunto levamos tempo intentando que se lle outorgue á rexión a figura do ENIL (Espazo Natural de Interese Local) pero diversas trabas no camiño esán retrasando o proceso”, lamentaban.