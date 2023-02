O concello da Laracha desfruta de espazos naturais ideais para a práctica do sendeirismo. Un deles é a ruta As pegadas do río Bradoso, na parroquia de Montemaior.

A administración local promove un proxecto para sinalizar e homologar este sendeiro, creando unha infraestrutura integrada no medio ambiente que aproveite os seus elementos patrimoniais máis destacados para potencialos e poñelos en valor como recursos turísticos. O roteiro obxecto da intervención é un percorrido circular de 5,7 quilómetros de distancia total máis unha variante de 0,5 quilómetros, cun ascenso acumulado de 153 metros e un desnivel de 199. Paralelamente, solicitará a homologación oficial do sendeiro As pegadas do río Bradoso á Federación Galega de Montañismo, fixando no dous o nivel de dificultade segundo o sistema da Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada e cun tempo total estimado para completar o roteiro dunha hora e 55 minutos. A actuación vai poñer en valor os recursos naturais e patrimoniais da zona.