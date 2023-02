A Xunta de Galicia reforzará dende o vindeiro xoves día 23 os servizos de autobús entre as localidades de Fisterra e Camariñas para facilitar, principalmente, os desprazamentos dos alumnos de Muxía que estudan Bacharelato e FP nos institutos IES Agra de Raíces e IES Fernando Blanco, en Cee.

Na liña entre Fisterra e Camariñas, na que os estudantes de Muxía contaban xa cun servizo á primeira hora da mañá que lles permite chegar ás clases nos institutos de Cee, habilítanse dous servizos para o regreso ao remate das xornadas lectivas da mañá e da tarde.

Así, á saída do mediodía contarán cun autobús que partirá de Fisterra ás 14.15 horas e terá parada en Cee ás 14.30, continuando cara a Muxía e Camariñas. Ademais, o luns pola tarde créase unha nova expedición con saída ás 18.15 horas de Fisterra que pasará por Cee ás 18.30 horas.

Con estas melloras no servizo, a Administración autonómica, a través da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, atende as peticións trasladadas polas familias do alumnado de ensinanzas non obrigatorias que estuda en Cee e polo Concello, ofrecendo servizos de volta en horarios próximos ao remate das clases.

O pasado 28 de xaneiro, este xornal fíxose eco das queixas dun nutrido grupo de pais e nais de alumnos do IES Ramón Caamaño, de Muxía, que demandaban un servizo de transporte público para que os seus fillos e fillas poidan continuar os seus estudos nos institutos de Cee, que son ademais aos que está adscrito o centro muxián, xa que tan só hai unha liña de autobús convencional polas mañás, pero non ten retorno.

Isto obriga a que sexan os pais ou familiares quenes teñan que botar man dos seus coches particulares para levar e buscar os rapaces a Cee.

Nestes servizos, os menores de 21 anos poden viaxar gratis empregando a tarxeta Xente Nova, mentres que o resto de usuarios poden beneficiarse dos descontos da Tarxeta de Mobilidade de Galicia (TMG). Actualmente, máis de 420 mozos e mozas de Cee e Muxía viaxan gratis por toda Galicia nos autobuses da Xunta coa tarxeta Xente Nova.