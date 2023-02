O Concello de Vimianzo impulsa un curso para erradicar a violencia de xénero coa mira posta nun protocolo de actuación común. Varias persoas do ámbito educativo, de Servizos Sociais e da Policía Local acudiron ás aulas para participar nunha mesa de coordinación impulsada pola administración local. A formación é impartida por Xiomara Lazo, axente de Igualdade do Concello.

Reactiváronse estes órganos en 2019, con perspectiva de futuro e coas que se busca a implicación de toda a sociedade, dos ámbitos educativo, sanitario, asociativo, deportivo, cultural, forzas e corpos de seguridade do Estado, xudicial, etc. Os participantes neste curso de cinco horas, presencial ou virtual, pertencen ao ámbito educativo, dos institutos e colexios locais, a Servizos Sociais e á Policía Local. O obxectivo é facerlle fronte ós casos de violencia de xénero de maneira coordinada. Todos reciben un cuestionario para, cando se convoque a mesa interinstitucional, poñer en común os datos e facer unha diagnose para coordinar as accións.