Once nuevas concentraciones en marcha afectan a 64.183 parcelas de la comarca

Con los procesos de concentración parcelaria se pretende conseguir una ordenación de la superficie agraria que permita un uso adaptado a las necesidades agrícolas y forestales de cada zona.

Carlos Henrique Fernández-Coto: “Ignóranse o ciclo da auga, os muros e o patrimonio”

El presidente de la Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal), Carlos H. Fernández-Coto, advierte que “as concentracións foron e seguen pensadas con mentalidade urbana, deseñadas en despachos e ignorando o ciclo da auga, camiños, muros, castros, petróglifos... Por desgraza, consisten en deseñar pistas o máis rectas posible, con cunetas (antes non existían). As bolsas de terra entre as pistas divídense de xeito aritmético, en proporción ás terras aportadas polos donos”. “Dende hai uns anos ensáiase en Friol un novo sistema máis adecuado: os donos intercambian leiras sen abrir pistas. É máis áxil e respectuoso co territorio construído en quince séculos”, añade.