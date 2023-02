O Concello de Vimianzo adxudicou os traballos de execución dunha nova rede de saneamento en Carantoña, na parroquia do mesmo nome, que terán un orzamento de 111.000 euros. É a segunda vez que se licitan estas obras, tras quedar desertas nun primeiro procedemento.

A actuación persegue dotar de saneamento a algunhas vivendas de Lexas e Carantoña. Neste último núcleo xa existe unha rede que dá servizo á maioría de vivendas, vertendo á depuradora. Pero existe outro grupo de casas, situadas ó longo da estrada que baixa desde o cemiterio ata o centro do pobo, e ao longo da estrada que baixa desde Cruceiro ata Igrexa, que non poden evacuar os residuos. O proxecto contempla a execución de dúas estacións depuradoras: unha cunha capacidade de 17.200 litros e outra de 3.950. Ademais, procederase á demolición do pavimento da área ocupada pola nova canalización, á localización das acometidas e servizos afectados e á escavación e recheo das gabias para instalar as canalizacións.