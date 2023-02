El Entroido llega a súa día grande en localidades como Fisterra, donde se celebra el carnaval más tradicional de Costa da Morte de la mano de unas comparsas que derrochan ingenio, originalidad y mucha ironía.

Este martes se celebra el tradicional concurso de comparsas, a partir de las seis de la tarde en una carpa instalada en el puerto de Fisterra. En juego habrá 3.300 euros en premios (1.400, 1.100 y 800 €) para las tres más valoradas por el jurado. Las demás participantes también tendrán una ayuda económica de 300 €.

La gala será presentada por Cayetano Lledó y, al finalizar, la gran fiesta de disfraces será amenizada por la charanga A Tripulasión.

A Laracha celebra hoy también el gran concurso en el que repartirán más de 3.000 euros en premios. Comenzará a las 17.00 horas en la Praza do Concello y de la animación musical se encargará la orquesta Los Satélites. El domingo se celebró además una multitudinaria fiesta infantil y el Concello impulsó este lunes obradoiros de máscaras y “bichiños con lingua” en los que participaron una treintena de escolares. El miércoles habrá nuevas sesiones para alumnos de primaria.

Otros municipios acogieron también este fin de semana unos animados concursos. En Ponteceso, el “amor ao Entroido” llenó las calles de la villa durante el colorido desfile que concluyó en el pabellón. Los premiados en el concurso fueron Os Tiktokes de 6º B, God Save the Queen, Os Terroríficos, Amor en Venecia, Unitaria do Campo da Escola de Anllóns, Escoliña de Regueifeiros, O Ningajo e Corme, o wester, de Ponteceso, A Nena está mal, Libélulas (premio especial) e Mamma Mía.

Por su parte, en Malpica vibraron con un animado desfile amenizado por la Charanga NBA y un competido concurso de disfraces infantiles. Los ganadores fueron Os Flamenquiños, mientras que Chupipandi se llevó el segundo premio y la Parella de Unicornios, el tercero. También se celebró un certamen de piñatas con premios en vales para comprar en los establecimientos locales. El de 100 € se lo llevó Faro Nariga, de la AC Malante y el de 50, Velúa, del Club Patín Velúa. El premio infantil para el grupo Somos Pescas e Chonis.

En Carballo, desfilaron y compitieron nueve comparsas y dos carrozas (Voda hindú y Festarrachada). Entre las primeras se llevaron premio Maritenda City, Carnaval veneciano y As chilindradas de Vilaño. Además, obtuvieron accésits As voltas do mundo, A poza dos parrulos y Rumba.

Y en Lousame, cerca de 750 personas participaron no Festival de Entroido amenizado en directo por los cantantes de las orquestas más reconocidas de Galicia: Óliver Escobar, da París de Noia; Néstor Peña, de Olimpus; y Diego Moreira, de Panorama. Paralelamente, hubo juegos, talleres e hinchables para los niños. Todos los asistentes pudieron reponer fuerzas en una degustación gratuíta de orellas y filloas, elaboradas por vecinas de Lousame, acompañadas de chocolate con churros.