O Concello de Rois programa nesta semana unha axenda de actos para celebrar a figura literaria e humana de Rosalía de Castro coincidindo co 23 de febreiro, datado 186 aniversario do seu nacemento.

A poeta, moi ligada a Rois e á comarca do Sar, será celebrada a través dunha degustación gastronómica do Caldo de gloria ao que cantou, unha homenaxe con ofrenda floral e recitado, un roteiro didáctico para escolares e outras actividades que complementan a programación da Fundación Rosalía de Castro, como o concurso nas redes cos cancelos #RoisconRosalía e #DíadeRosalíaara. Ademásis, dez establecementos hostaleiros de Rois repartirán tapas de caldo e colocarán manteis conmemorativos elaborados pola Fundación. Participarán nesta iniciativa os seguintes locais:Taberna Angueira, Taberna Casa, Benjamín, Hotel Camiño do Mar, Mesón A Casiña, Bar O Pemento, Café-bar Rafa, Bar O Toxiño, Club de golf Val de Rois e Taberna Venezuela.

O acto máis formal levarase a cabo o mesmo 23 de febreiro ás 10.30 horas, no multiúsos. As autoridades farán unha ofrenda floral fronte ao mural vexetal, obra de Camilo Seira, que engalana a entrada principal e os escolares recitarán poemas.