O Concello de Valga fixo entrega hai uns días aos usuarios do CODI de cadansúa tableta coa que complementar a formación e actividades que realizan no centro ocupacional para persoas con discapacidade. O alcalde, José María Bello Maneiro, aproveitou a recente visita da conselleira de Política Social para realizar a entrega dos dispositivos electrónicos, que foron adquiridos con fondos da administración municipal.

Segundo explican, “as tablets son unha ferramenta idónea para acceder a unha gran cantidade de contidos de forma intuitiva, rápida e sinxela para as persoas que presentan grandes dificultades para acceder a outros equipos informáticos, polo que o traballo con este sistema informático permitiralles aos usuarios realizar un conxunto de actividades que estimulan as capacidades cognitivas fundamentalmente”.

A finalidade non é outra que retrasar o deterioro cognitivo que a idade e a discapacidade provocan co paso do tempo. A través de exercicios de memoria, de atención, de linguaxe ou de funcións executivas manterán activa a capacidade cerebral e tamén poderán adquirir certa autonomía para a recollida de información que sexa de interese, o envío de correos electrónicos e o uso doutro tipo de aplicacións que poidan servir para mellorar a vida diaria.

No CODI de Valga realízanse actividades para o desenvolvemento das habilidades instrumentais e mellora da autonomía das persoas usuarias. Tamén se levan a cabo actividades ocupacionais coma obradoiros.