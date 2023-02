Dentro da campaña de educación sexual promovida polo Concello de Carballo lévanse repartidos no último ano case 3.000 preservativos. A iniciativa comezou nas aulas, cunha enquisa ao alumnado dos institutos que permitiu detectar, entre outras, importantes carencias a nivel informativo. Grazas á coordinación co equipo de matronas do centro de saúde, o material informativo e de protección está a ser distribuído entre as usuarias do servizo sanitario. No último ano a campaña levárona tamén ás rúas no Día do Amor e nas festas de San Xoán.