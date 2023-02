O presidente do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte, Xosé Mª Lema, impartiu en Cee a conferencia Arte relixiosa das comarcas da Costa de Morte: artistas e obradoiros rurais dos séculos XVIII e XIX, convidado pola Asociación de Amigos da Xunqueira. Estivo acompañado polo historiador ceense Víctor Castiñeira e centrou a súa charla nas obras dos mestres rurais (canteiros, escultores, pintores e ourives) das Terras de Soneira e Nemancos, logo de actualizar as ilustracións da súa tese de 1991 A arte relixiosa na Terra de Soneira, xunto cos estudos de J.M. López Vázquez (arciprestado de Duio, 1978), de Eva López Añón (arciprestado de Nemancos, 2007), e a tese en curso sobre a arte do arciprestado de Seaia de Juan Félix.