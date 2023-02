Tras o éxito de participación cidadá nas I Xornadas da Saúde, organizadas polo Concello de Oroso en colaboración con TodoSaúde Clínica Integral, anúnciase unha segunda edición entre o 28 de febreiro e o 9 de marzo orientada á realización de electrocardiogramas e ecografías. Como na anterior ocasión, a participación é gratuíta e está aberta a toda a veciñanza, sen necesidade de concertar cita previa. O único que se precisa é acudir ao primeiro andar do centro cultural. Para electrocardiogramas habilítanse os días 28 de febreiro e 2 de marzo, de 16.30 a 20.30 h. e para ecografías, as xornadas do 7 e 9 de marzo, de 16.30 a 20.30 horas. Información no número de teléfono 981 691 478.