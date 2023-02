Impulsar la producción del sector audiovisual, fomentar el talento emergente y dinamizar el importante tejido productivo de este gremio en la capital maiana es la finalidad con la que nace el proyecto Ames AV Lab que impulsa el Concello. Tendrá como sede el coworking A Proa de Novo Milladoiro, y pretende atraer proyectos que no estén iniciados (desde cortos a largometrajes, series, narrativas inmersivas o realidad virtual, entre otros). Además, fomentará la inclusión de nuevas propuestas que contribuyan a la incorporación laboral de las personas jóvenes y el colectivo femenino.

La iniciativa, que acomete el Concello de Ames y cuenta con financiación de la Diputación coruñesa, fue presentada por el regidor, Blas García, y el presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, durante una visita al espacio colaborativo emplazado en el único polígono empresarial local, y en la que se trasladó a las principales empresas del sector con sede allí. También acudieron técnicos y concejales.

Hay que recordar que la provincia de A Coruña, y, en concreto, el Ayuntamiento de Ames, presentan una alta especialización en el sector audiovisual. En este término municipal están asentadas grandes productoras, empresas líderes en service, estudios de grabación punteros en tecnologías de carácter polivalente y compañías que están situadas a la cabeza del sector de la postprodución, entre otras firmas destacadas.

El Ayuntamiento, gracias al apoyo económico provincial, podrá poner en marcha esta suerte de laboratorio de aceleración de proyectos audiovisuales, que busca impulsar la producción, el fomento del talento emergente y la dinamización del tejido productivo coruñés. Lo hará apuntalando el talento que el audiovisual ya ha conformado, y ayudando a crear una nueva generación de profesionales que trabajen en el audiovisual con vocación innovadora.

Para ello, Ames Lab busca atraer propuestas que todavía no hayan arrancado ni tengan fecha de inicio de rodaje previsto. Las instalaciones de A Proa serán utilizadas cómo sede principal, y se pretende ofrecer una tecnología innovadora que permita planificar la postprodución desde que los proyectos comiencen su periplo, así como que sea posible hacer mediciones de audiencia para conocer las demandas del consumidor. El laboratorio aspira también a que todas las iniciativas que se creen en este coworking trabajen conjuntamente, de manera que propicien sinergias y maduren los proyectos.

EN DÍAS. Con este fin, en el mes de marzo se realizará una convocatoria orientada a seleccionar las primeras quince ideas, que recibirán una mentorización y tutorización por parte de expertos del audiovisual; así como formación, a través de la Ames Audiovisual School, donde se impartirán nociones de diferentes sectores que abarcan todas las partes de los proyectos a desarrollar: creación, producción, postprodución, financiación, marketing, distribución y derechos de propiedad intelectual. Asimismo, también se programarán distintos workshops sobre temas que demanden los creadores de las iniciativas seleccionadas.

Para todo ello está previsto crear un sistema de bolsas (10.000 euros por proyecto) que tendrá que destinarse “á creación e o desenvolvemento de cada unha das propostas, o que incentivará aos máis novos á incorporación ao sector”, aportan desde la Administración provincial.

Este programa cuenta con una financiación de 200.000 euros, de los que 160.000 euros, el 80 % de la financiación, son aportados por la Diputación de A Coruña, y el 20 % restante por parte del Ayuntamiento de Ames. Y a juicio de la concejala de Promoción Económica, Ana Belén Paz, “este é un proxecto moi importante, que vai axudar moito aos veciños e veciñas e tamén á xente da contorna”. El mandatario local abundó, asimismo, en que “hai ano e medio, aproximadamente, estabamos inaugurando este espazo coworking para apoiar aos sectores da innovación e do audiovisual. Xa temos trinta proxectos que están aquí instalados, comezando a desenvolverse”, divulgó a los presentes.

Más de setecientas empresas en un gremio que supera los 4.500 empleos en Galicia

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, subrayó durante su turno de palabra la importancia de “dotar de ferramentas ao talento propio para que radique en Galicia, de xeito que permita ilusionar aos nosos creadores e creadoras do eido do audiovisual e isto se acabe traducindo na creación de empregos”.

Y, al hilo, hizo hincapié en que esta tierra es una de las más competitivas en el sector audiovisual, situándose a la vanguardia en la creación de contenidos tanto para cine, televisión o plataformas. Además, remarcó la “importancia estratéxica” de un gremio con más de setecientas empresas, que factura 411 millones de euros anuales y crea 4.500 empleos directos, así como la “oportunidade” que supone el Plan “España, Hub Audiovisual de Europa”, dotado con más de 1.600 millones de euros y destinado a transformar el “ecosistema audiovisual” del país e impulsar de igual manera su internacionalización.

APOYO. El presidente indicó que “desde a Deputación da Coruña apoiamos o desenvolvemento deste coworking A Proa, un dos 11 da Rede Provincial de Espazos de Traballo Colaborativo que na actualidade xa alberga a trinta emprendedoras e emprendedores que están a facer realidade as súas ideas aquí, no Concello de Ames”.

A su vez, el mandatario local de Ames, el socialista Blas García, quiso remarcar el “gran traballo conxunto que se realizou entre as administracións, as empresas e a Universidade de Santiago de Compostela para facer realidade este proxecto”. Además, recordó que “desde as institucións públicas temos a obriga de axudar a esas persoas con inquedanzas e ideas para poñer en marcha os seus proxectos. Por isto, grazas á colaboración da Deputación e do tecido industrial impulsamos este laboratorio, que fai boa proba do potencial audiovisual en Galicia, e que vai manter á nosa Comunidade como un referente en España”, terminaba.

María Lloves: “Diminuír a fenda xeracional e de xénero que existe no noso territorio”

Técnica del departamento de Promoción Económica, fue la encargada de explicar las distintas fases por las que pasarán los proyectos que sean seleccionados para participar no Ames Lab. Y también aportó que se le dará prioridad “ás persoas mozas e ás mulleres, para tratar de diminuír a fenda xeracional e de xénero que existe no noso territorio”. Se busca que el sector audiovisual avance hacia un modelo de desarrollo sostenible, alineado con los Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de igualdad de género, trabajo decente, crecimiento económico, innovación, digitalización industrial y reducción de desigualdades.