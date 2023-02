A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acompañará a Evencio Ferrero na súa presentación como candidato a renovar o cargo de alcalde en Carballo. O acto será o día 3 de marzo, ás 20.30 horas, no salón de actos do Pazo da Cultura.

Intervirán tamén o profesor, escritor e músico Xurxo Souto, que presentará o acto, e a concelleira das áreas de Normalización Lingüística, Festas e Mocidade, Maruxa Suárez. Evencio Ferrero (1955) cumprirá neste 2023 vinte anos na alcaldía e asegura que concorrerá ás próximas eleccións “con toda a forza que outorgan a experiencia, o afecto da cidadanía e a seguridade de que o meu equipo será, de novo, o mellor para seguir facendo de Carballo un bo lugar para vivir”, sinalou.