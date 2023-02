O candidato do PP no Concello de Oroso nas eleccións locais de maio, Alex Doval, anunciou onte que a súa formación trasladará ao Senado a necesidade de acometer “melloras urxentes” no mantemento da estrada N-550 ao seu paso polo municipio. O cabeza de lista dos populares aproveitou a visita ao municipio da senadora da súa formación, Verónica Casal, para denunciar unha vez máis o estado “lamentable” no que se atopa esta estrada de titularidade estatal que atravesa as parroquias de Trasmonte, Deixebre, Oroso e o núcleo urbano de Sigueiro.

“Non é a primeira vez que facemos fincapé na situación na que se atopa este vial que conecta Ordes con Santiago, e que soporta unha altísima densidade de tráfico”, indicou Doval, quen reclamou ao goberno local que se sume a petición dos populares para que o executivo central asuma as súas competencias no mantemento desta infraestrutura. Pola súa banda, a senadora popular avanzou que presentarán unha moción na que reclamarán unha planificación concreta das actuacións que o Goberno central ten previsto levar a cabo na zona, cos seus correspondentes prazos, dixo Casal. Para Doval resulta “inadmisible” que o Goberno “siga mirando para outro lado”, pero asegurou que aínda é máis “flagrante” que o executivo local “non faga nada para poñer remedio a unha situación que afecta a moitos veciños e veciñas do municipio”.