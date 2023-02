O concurso de Entroido de Cee xuntará o sábado, día 25, a nove comparsas chegadas de Fisterra, Muros, Camariñas, Vimianzo, A Laracha e do propio municipio ceense. En xogo estarán 5.600 euros en premios, o que converte este certame no máis importante da Costa da Morte pola súa dotación económica para os gañadores.

En total participarán máis de trescentas cincuenta persoas disfrazadas. O desfile polas rúas da vila da Xunqueira comezará ás 16.30 horas e nel participarán tanto os disfraces individuais como as parellas, comparsas e carrozas. A comitiva rematará o seu percorrido no pavillón polideportivo municipal, onde se celebrarán as actuacións finais para que os membros do xurado valoren aos participantes.