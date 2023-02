Música, poesía e a tradicional ofrenda ante a estatua de Rosalía de Castro que preside unha das entradas ao Espolón centraron este xoves os actos institucionais do Día de Rosalía en Padrón para conmemorar os 186 anos do seu nacemento.

Os acordes da alborada na honra da autora, interpretada polo grupo de gaitas Os Carapaus, resoaron polas rúas da vila e acompañaron á comitiva encabezada polo alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, e o presidente da Fundación Rosalía, Anxo Angueira, que fixeron unha ofrenda floral ante a monumental escultura de Rosalía de Castro.

Alumnos do CEIP Flavia recitaron poemas da escritora. A visita teatralizada a cargo de Os Quinquilláns, Camiño branco de Rosalía, na que participaron alumnos de dito colexio, e a degustación nos locais hostaleiros do Caldo de Gloria completaron as actividades desta xornada.

En Carballo moi pronto se poderá percorrer un xardín dedicado a Rosalía. Cedido polo Concello de Allariz, foi un dos seleccionados en 2021 no Festival Internacional de Xardíns que se celebra cada ano nese concello ourensán, e constitúe unha auténtica obra de arte de xardinería deseñada por Arquiterras, un equipo galego formado por Sara del Río Seoane, Johnatan Carreira Vázquez e Ana Barxa Cid.

O Xardín de Rosalía, situado no Parque do Anllóns, moi preto da Praza Xela Arias, está inspirado no poema Adiós ríos, adiós fontes. Igual que o poema, fará referencia ós regatos e ás fontes, á hortiña, á figueira... Os visitantes pasarán tamén entre plantacións de millo e silveiras de amoras. O percorrido rematará fronte a unha imaxe de Rosalía creada polo artista carballés Mon Lendoiro.

E na Pobra tivo lugar unha ofrenda floral na praza que leva o nome da escritora, na cal se congregaron veciñanza e membros da Corporación.

O grupo Trécola amenizou un acto no cal interveu o alumnado do CEP Pilar Maestú para interpretar o poema Adiós ríos, adiós fontes.