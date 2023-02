As rúas da cidade ribeirense viviron na noite deste mércores un multitudinario enterro do Felipe, na antesala da celebración esta fin de semana das actividades previstas para o Pequeno Entroido. Así, o tradicional Felipe, que foi previamente elaborado polos usuarios e usuarias do módulo de carpintería da Unidade de Asistencia a Drogodependencias, saíu en acompañamento ás sete e media da tarde dende a praza do porto para desfilar pola cidade a ritmo da charanga Os Celtas de Baña pola avenida do Malecón, Praza da Concordia, e rúas Galicia e Manzanares ata chegar á Praza dos Mariñeiros, onde se procedeu á súa incineración.

Unha vez finalizado o sepelio tivo lugar na carpa unha degustación de doces de Entroido. Coa fin de rematar as festas, está prevista a celebración, este sábado e domingo, de 12.00 a 15.00 horas, dunha ruta de tapas con seis establecementos participantes. Ademais, o sábado, de 17.30 a 20.00 horas, haberá unha festa infantil na carpa municipal de usos múltiples (xunto ó mercado).