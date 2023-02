O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e a xerente da área sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez, supervisaron as obras de reforma que se están levando a a cabo no centro de saúde de Arzúa.

Supoñen a creación dunha área totalmente nova de atención urxente. Así, as obras de reforma conlevan o traslado do PAC do andar -1 ao andar 0, ocupando unha antiga zona de almacenamento.

O novo PAC contará, cando rematen as obras, cun espazo de 150 m2 nos que haberá 1 consulta de médico, 1 de enfermeira, zona de admisión, sala de espera e, grazas ás obras de reforma, gañará unha completa sala de observación con 2 postos.

O orzamento previsto é de mais de 48.000 euros. Ademais da adecuación xeral interior dos novos espazos, levarase a cabo a mellora do illamento da fachada da nova zona. A reforma conleva tamén a instalación da calefacción, circuítos de ventilación, instalación eléctrica e de comunicacións, ademais da iluminación, entre outras melloras.