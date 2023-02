A casa de cultura da Picota (Mazaricos) acolle este venres ás 20.00 a representación da peza teatral Serán, dirixida por Arantza Villar. Será a primeira parada da Mostra Itinerante de Teatro Amador 5x5 que percorrerá cinco concellos do Camiño de Santiago que acolleron aulas interxeracionais de teatro. Os protagonistas da obra serán un grupo de 14 mazaricás e mazaricáns de diversas idades (entre os 24 e os 80 anos) e perfís unidos pola vontade de experimentar o mundo da interpretación, unha ferramenta, en palabras da organización, de cambio individual e social“”.

O sábado, veciños e veciñas de Silleda representarán Enredos e o domingo pecharase a primeira xeira da Mostra coa posta en escena de O roce fai rozaduras por parte da veciñanza de Allariz. Todas as entradas son gratuítas.

A iniciativa financiouse cos fondos UE Next Generation e do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia do Ministerio de Cultura e Deporte, a través do programa Territorio da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidade. O Concello de Mazaricos fixo un esforzo económico para facer realidade o proxecto.