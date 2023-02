Cincuenta e tres queixerías e sesenta e oito postos encherán o recinto feiral de Arzúa do 3 ao 5 de marzo con motivo da 48 Festa do Queixo, na que participarán como invitados os concellos de Boimorto, Melide e Trujillo, segundo indicou o alcalde, José Luis García, no acto de presentación da programación.

O recinto feiral estará dividido en tres zonas. Na A exporase unha selección de produtos artesanais e gourmet e a B estará reservada para as 11 queixerías da Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa, e tamén os queixos das outras tres DOP de Galicia e os do ámbito nacional e internacional. Pola súa banda, a zona C estará reservada para seis queixerías con certificado de Produtores Lácteos Tradicionais. Alí estarán tamén os expositores do Concello de Boimorto, a Asociación Melide Terra Doce e o Centro EFA Piñeiral.

O gran escaparate do queixo potenciará a alta calidade deste produto que, no caso da DOP Arzúa-Ulloa, segue a bater récords. Así, o presidente do Consello Regulador, Xosé Luís Carrera, sinalou que no 2022 produciron 4.240.000 unidades etiquetadas e máis de 4 millóns de quilos de queixo producidos. “Isto supón un cremento do 5% respecto ao ano anterior, e esta DO manténse como a primeira de Galicia, dobrando á segunda”, afirmou.

Pero a Festa do Queixo de Arzúa é moito máis e arredor da mesma desenvolveranse múltiples actividades. O concurso de carteis para promocionar a cita contou este ano con 21 propostas chegadas de distintos puntos de España, que serán expostos na capela da Madalena.

Outra das actividades destacadas será o Queixo maquetón, orientada a servir de trampolín a grupos emerxentes do panorama musical galego e nacional. Este ano os gañadores son Apart, de Carballo. O director do Festival do Queixo, Alberto Alfonso, anunciou ademais que por Arzúa pasarán este ano Muchachito Bombo Infierno, Leilía, a rondalla Moraima, We are not DJ’s, Tanxugueiras e Sidecars, que presentarán o seu novo disco.

Polo que respecta ao pregoeiro, o elexido este ano foi Tamar Novas, moi vinculado a Arzúa, especialmente con Figueiroa, a aldea de seu pai e os seus avós paternos.

Ademais, nesta 48 Festa do Queixo serán distinguidos tres Arzúans do Ano: a Granxa Ecolóxica Figueiroa, premio Exceleite, que conta con 60 vacas e 30 novillas e ofrece produtos agroecolóxicos; Jesúa Mosquera, o investigador de Viladavil, que se doutorou na Universidade de Santiago co Premio Extraordinario de Tese Doutoral, e que actualmente é investigador Ramón y Cajal na UDC, onde colidera o grupo NanoSelf; e Tania Taboada, a xornalista de Espejo Público, de Antena 3, que naceu en Viñós.

O alcalde, José Luís García, destacou que “todos eles son xente distinguida que partiu de Arzúa e que está a facer cousas realmente interesantes”.

Pola súa banda, a concelleira de Cultura, Aurora Varela, fixo un alegato á motivación do seu departamento “que provén de traballar en algo que importa”. Subliñou ademais que “nós cremos que non é cuestión de nacer grande, senón que hai que traballar desde pequeno para empezar a ser grande”.