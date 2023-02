O conselleiro do Medio Rural, José González, acompañado da directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, e da alcaldesa de Santa Comba, María José Pose, presentou este sábado aos veciños da parroquia de Freixeiro a nova concentración parcelaria que permitirá reorganizar case 2.050 hectáreas, beneficiando a 706 titulares e 87 explotacións. O orzamento previsto é de 61 millóns de euros.

González sinalou que as parcelarias seguen a ser un dos mellores mecanismos para darlle máis valor ás terras, “á vez que permiten aumentar a base territorial das explotacións e reducir os seus custos de produción”.

Santa Comba xa conta con 13 procesos de reorganización do territorio -contando o de Freixeiro- que supoñen a reestruturación de 12.270 hectáreas en beneficio de 7.335 veciños. Do total dos referidos procesos, once xa están rematados, un atópase en fase de acordo e agora impulsase o de Freixeiro, segundo informou o conselleiro do Medio Rural.