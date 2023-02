A Xunta de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela (USC) están a colaborar nun proxecto que ten como fin a repoboación da especie ameazada Iberodes Littoralis no Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán, “unha zona na que historicamente estivo presente”, afirman. Trátase dunha planta que está recollida no Catálogo de especies ameazadas como OmphaLodes littoralis subsp. Gallaecia.

O último rexistro que se tiña da planta neste espazo natural databa do ano 2007, cando foran localizados pouco máis de 120 exemplares. Por esta razón, indican dende a Xunta, “o primeiro paso do proceso levouse a cabo o ano pasado e consistiu nunha inspección intensiva ao longo de todo o sistema dunar, para confirmar que aínda quedaban exemplares na zona”.

Nun primeiro momento, aínda que a prospección tivo lugar no seu periodo de floración -abril e maio-, non atoparon ningunha mostra da planta, polo que ante a ausencia nun hábitat propicio para o seu desenvolvemento, procedeuse á recollida de sementes da especie en Porto do Son, que é onde se atopa a poboación desta planta máis próxima ao parque natural, para poder iniciar a súa restauración en Corrubedo.

Durante o mes de maio do ano pasado recolleron unhas 2.000 sementes na praia de Basoñas e, unha vez que foron analizadas e tratadas, almacenáronse no Banco de Xermoplasmas da USC ata o momento da reintrodución.

Para comezar a repoboación, dividiron a zona en 20 parcelas de tres metros cadrados e seleccionaron as áreas mellor estruturadas, con máis recursos para a especie e con maior idoneidade de hábitat. As sementes foron plantadas polo equipo da USC encargado do proxecto entre o 7 e o 14 de outubro, co apoio sobre o terreo de persoal da Consellería de Medio Ambiente. As análises realizadas posteriormente confirmaron un índice de xerminación entre o 27,03% e o 30,19%.

A iniciativa foi cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) con máis de 17.000 euros. “Grazas a ela búscase asegurar a preservación desta especie vexetal a través da súa recuperación nunha das zonas da Comunidade que historicamente estivo presente”, subliñan dende a consellería.

SEGUIMIENTO. A tal fin, e para comprobar que o sistema empregado funciona, nos vindeiros meses está previsto facer un seguimento das zonas do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrubedo nas que se levou a cabo o proxecto de reintrodución da especie, para verificar sobre o terreo a evolución dos distintos exemplares.