Un incendio calcinou unha cabana dun complexo hoteleiro de O Pino, preto da igrexa. Das catro habitacións dunha construción de planta baixa, só se salvou unha, aínda que tamén resultou afectada polo fume, segundo informaron os Bombeiros de Arzúa.

Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Os inquilinos que estes días se hospedaban no lugar foron distribuídos polas restantes cabanas que compoñen o complexo e que, no momento de comezar as chamas, tiveron que desaloxar.

O 112 Galicia recibiu ás 13.30 horas a chamada dun particular alertando do lume e asegurando que non había persoas afectadas, posto que xa saíran para fóra. Sobre as dúas da tarde, os bombeiros daban por finalizada a súa intervención. Polo momento, descoñécense as causas da orixe do lume. Tamén foron avisados os bombeiros de Santiago e a Garda Civil.