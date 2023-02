As mulleres de Carballo tomarán a palabra o vindeiro 5 de marzo, nunha mesa redonda que organizarán as concellarías de Innovación e Igualdade con motivo dos actos conmemorativos do Día da Muller. Será unha celebración na que terán cabida todos os membros da familia, porque mentres os adultos participan na xuntanza e nunha sesión vermú, a rapazada estará atendida polos monitores da área infantil para que poidan gozar con xogos, talleres, música e moita diversión.

O obxectivo desta xornada pioneira, que se celebra no camiño entre o Día da Nena e a Muller na Ciencia e o Día Internacional da Muller, é amosar que na contorna máis inmediata “hai mulleres que son referentes nas súas profesións, e que, malia as dificultades, é posible traballar e trunfar en sectores masculinizados e, ademais, conciliar as vidas laboral e persoal”, sinalan dende o Concello.

Quenes se sumen ao acto poderán coñecer as experiencias e as opinións de catro carballesas con perfís moi diferentes pero que teñen en común, á parte das súas raíces, que todas teñen responsabilidades en postos de traballo ocupados maioritariamente por homes.

Unha delas é Verónica Bolón Canedo, enxeñeira en Informática, diplomada en Estudos Avanzados e doutora en Informática pola Universidade da Coruña. Actualmente é profesora titular do Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información. A súa investigación céntrase nos métodos de aprendizaxe automática dentro do campo da Intelixencia Artificial (IA). É académica correspondente da Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Químicas, e coordinadora do proxecto Inspira STEAM para fomentar a vocación científico-tecnolóxica entre as nenas.

María Jesús Vilariño Díaz, Catú, como a coñece todo o mundo en Carballo, será outra das convidadas. Actualmente é a xefa do parque comarcal de bombeiros, pero sempre foi pioneira: foi a única muller entre máis de cen alumnos dun curso de mecánica no Centro Municipal de Formación de Carballo, condutora de ambulancia e de transporte de mercadorías perigosas, unha das primeiras bombeiras de Galicia e a primeira cabo dun parque de bombeiros.

Xunto a elas estará Patricia Iglesias Rey, quen se define coma nai, feminista, xurista, con gran vocación de servizo público e amiga dos amigos. Exerce como letrada da Xunta de Galicia desde xaneiro de 2005 en distintos postos de responsabilidade. En maio de 2019 foi nomeada Letrada Maior da asesoría xurídica do Consello de Contas de Galicia e en novembro do 2021, corresponsable de integridade e compliance do Órgano de Control Externo galego. É asesora xurídica da Comisión Técnica de Prevención da Corrupción do Consello de Contas, e coordinadora galega da Asociación de Mulleres no Sector Público, entre outras facetas.

Mercedes Fraga Rey será a voz da empresa decana de Carballo, Herfraga, fundada en 1930 polo seu avó. A terceira xeración da familia é maioritariamente feminina, e polo tanto tamén a terceira xeración da empresa, xa que Herfraga segue sendo unha empresa familiar. Hoxe en día é un referente a nivel internacional na fabricación e reparación de maquinaria industrial, levando o nome de Carballo por todo o mundo.

No último ano, Mercedes e a súa familia tiveron que asumir dous importantes retos: o traslado da fábrica dende o centro urbano ao polígono industrial de Bértoa, onde poderá seguir medrando, e a crise mundial de subministros.

De presentar e moderar a mesa redonda encargarase outra muller, a popular regueifeira Lupe Blanco, que tamén foi pioneira.

INSCRICIÓN. A xornada comezará ás 12.00 horas e celebrarase na Escola de Hostalaría do Fórum Carballo. Debido a que a capacidade é limitada, as persoas interesadas en asistir deben inscribirse enviando os seus datos ao correo electrónico comunicacion@carballo.gal. Na inscrición deberá indicarse o número de persoas asistentes e, no caso dos nenos, as súas idades.

Despois da mesa redonda celebrarase unha sesión vermú, na que se servirá un aperitivo e na que actuarán o dúo Black Acoustic, que no seu espectáculo Voces de muller fai un percorrido polos grandes temas da música soul intepretados por mulleres, como Aretha Franklin, Nina Simone ou Beyoncé.

LUDOTECA. Ademais, para facilitar a asistencia de toda a familia, dende as 12.00 ata as 15.00 horas funcionará un servizo de ludoteca onde a rapazada estará atendida por monitores e poderá participar en xogos cooperativos, deportivos e musicais, e talleres. Para os máis peques haberá un recuncho baby que inclúe zona de lectura, xogos populares e pinta e colorea.

Unha novidosa iniciativa coa que o Concello de Carballo quere contribuír a crear unha sociedade máis igualitaria é, ao memo tempo, darlle visibilidade ás carballesas referentes para que sirvan de exemplo para as futuras xeracións.

PONTECESO

Saída cultural guiada por Compostela

• O Concello de Ponteceso, con motivo do Día Internacional da Muller, programou unha saída cultural a Compostela dirixida ás veciñas do municipio maiores de 18 anos. Terá lugar o día 8 de marzo, e a comitiva partirá ás 9.30 horas da Praza do Recheo. O prazo de inscrición estará aberto do 27 de febreiro ata o 6 de marzo ás 14.00 horas, e deberá formalizarse no departamento de Educación Familiar, chamando ao 881 983223 ou enviando un correo electrónico a dolores.blanco@ponteceso.gal. As prazas están limitadas a 52 e cubriranse por orde de inscrición. A actividade é gratuíta e as participantes desfrutarán dunha visita guiada