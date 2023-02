Máis de 400 veciños de Oroso arrouparon esta fin de semana no pavillón Juanito Amigo de Sigüeiro ao actual rexedor local, Luis Rey Villaverde, no acto da súa presentación como candidato a revalidar a alcaldía o vindeiro 28 de maio. Luis Rey, que concorrerá ás eleccións co lema O mellor porvir, sendo cabeza de lista por primeira vez tras 12 anos como concelleiro e 642 días na alcaldía, avanzou que nos vindeiros tres meses conformará “o mellor equipo” para sacar adiante “un proxecto de futuro claro, a través dun programa moi ambicioso, pero factible”, baseado no “contacto permanente” coa veciñanza. O encargado de pechar o acto foi o secretario xeral do PSdeG-PSOE, Valentín González Formoso, quen reivindicou as principais medidas de carácter social adoptadas polo Goberno central, como a “revalorización das pensións ou o incremento do salario mínimo”. No ámbito local, lembrou a contribución do PSOE “á transformación de Oroso” nas últimas décadas e solicitou o apoio para Luis Rey en maio.