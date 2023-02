En toda España hai actualmente 104 Sendeiros Azuis, distintivo outorgado pola Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC) para recoñecer o papel das sendas e camiños de acceso ás praias como valiosos recursos para a interpretación ambiental, o desfrute da natureza e a realización de actividades deportivas e de ocio ao aire libre.

Trinta e cinco deses itinerarios son galegos e pertencen a 20 concellos, e sete deles están na provincia da Coruña. No ámbito territorial de Área de Compostela, tres están na Costa da Morte e un en Barbanza.

A Laracha acadou o distintivo para o sendeiro de Saldoiro de Caión por décimo ano consecutivo. Trátase do treito do paseo marítimo, de 1,5 quilómetros, que vai desde a Praza Eduardo Vila Fano ata o arroio Figueirido. Ademais deste recoñecemento, o Concello tamén presentou a ADEAC as candidaturas para que a praia de Caión conte de novo coa Bandeira Azul e para repetir distintivo de Centro Azul de Educación Ambiental no Centro de Interpretación dos Muíños de Auga da Costa da Morte de Golmar.

En Carballo, a bandeira do Sendeiro Azul lucirá na Senda do Mar Razo-Baldaio, un itinerario de 5,5 quilómetros de lonxitude que une o porto de Razo co espazo natural de Baldaio pasando polas praias que ano tras ano veñen revalidando a Bandeira Azul. As praias de Pedra do Sal, Baldaio-Saíñas e Razo contan ademais cos certificados ISO 14001:2015, vixente ata outubro deste ano, e EMAS (Certificado do Esquema Europeo de Ecoxestión e Auditoría), que implican un compromiso coa prevención da contaminación, a mellora continua do areal, a xestión de residuos e a atención aos usuarios e usuarias.

A bandeira do Sendeiro Azul ondeará tamén na senda de Camelle, en Camariñas, un itinerario de 22 quilómetros que comeza no Museo de Manfred Gnädinger, coñecido como Man, o alemán de Camelle, e remata no Castelo do Soberano.

Percorre toda a costa atlántica pola zona de Rede Natura do municipio, atravesando espectaculares paisaxes con praias de areas brancas, zona de especial protección de aves e esculturas pétreas naturais.

ESPECIES AMEAZADAS.

Nesta ruta pódense contemplar a duna Monte Branco, un fenómeno único en Europa (unha duna rampante de 204 metros de altura, a máis grande do noso continente); o miradoiro da Praia de Trece, un areal que alberga gran cantidade de especies ameazadas e a maior colonia de caramiñas de Galicia; o Cemiterio dos Ingleses, no que foron soterrados os 172 mariñeiros británicos do buque da Armada Inglesa Serpent (1890); a Pedra do Oso, que ten a forma dese animal; ou o faro de Vilán, que é o faro eléctrico máis antigo de España (acendeuse por primeira vez o día 15 de xaneiro de 1896).

Ribeira recibiu o distintivo por segundo ano consecutivo para a senda litoral de 2,2 quilómetros que une as praias de Coroso e Río Azor, acreditando valores orientados á conservación do medio natural e á promoción de hábitos saudables, especialmente tras a realización de actuacións como o da recuperación da zona de servidume entre os areais de Coroso e Río Azor a través da creación dun sendeiro peonil, que permiten gozar dun entorno privilexiado no que se erixen puntos como as illas de Rúa e dos Ratos na ría de Arousa ou que posúe elementos de gran valor patrimonial, como unha antiga fábrica de salgadura no remate de Coroso.

POR MONTES E PRAIAS.

Os outros Sendeiros Azuis galegos son os de Monte da Fraga da Universidade da Coruña; Arteixo; Costa Libre (Oleiros); Ruta do Litoral Burelés (Burela); Cubelas-O Rego, O Torno e Río de Lavar-Muíño do Medio, en Cervo (Lugo); Ruta das Praias de Foz (Ribadeo); Ruta do Faro de Illa Pancha a As Aceas (Ribadeo); Senda Litoral de A Guarda; Senda Litoral de A Guarda (A Illa); a do litoral e a de Cabo Udra; a de Donón (Cangas); a das Praias, a dos cinco miradoiros e a dos montes e praias de Marín; a do litoral e a Variante Espiritual do Camiño Portugués en Poio; a do río Verdugo en Ponte Caldelas; a dos Carballos de Aldariz, as litorais de Areas-Punta Festiñanzo, Canelas-Punta Cabicastro, Montalvo-Major, Paxariñas-Montalvo e Sanxenxo-Portonovo, e o Sendeiro Máxico da Lanzada, no concello de Sanxenxo; e as de Entre faros, Illas Cíes-Vigo, Camiño á Beiramar, Senda Litoral e do Monte da Guía en Teis e a Vía Verde, no concello de Vigo.

Os distintivos foron entregados nun acto que tivo lugar na Cidade da Cultura de Santiago de Compostela e que estivo presidido polo xefe do Executivo galego, Alfonso Rueda. Asistiron tamén a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, e José Palacios, presidente da Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor.