O ximnasio municipal do Forte acollerá todos os venres do mes de marzo as Tardes pola igualdade, unha iniciativa gratuíta organizada polo Concello de Boqueixón e o Centro de Información á Muller dentro das actividades relacionadas coa sensibilización en igualdade da poboación infantil, de 3 a 12 anos, e con moitivo do 8-M. Son catro actividades que se realizan con cargo aos fondos do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e o Ministerio da Igualdade. Para participar é preciso cubrir o formulario de inscrición dispoñible na web municipal (www.boqueixon.gal).