O salón de plenos do Concello de Touro acolleu este martes a presentación do XIV Festival Galego de Teatro Escolar de Touro, que se celebra este sábado día 4 na casa da cultura de Novefontes. Máis dun cento de xóvenes actores e actrices participan nun certame que, segundo os organizadores, pretende ser unha ferramenta de aprendizaxe, intercambio e solidariedade.

Este evento está organizado pola ANPA do CPI Fonte Díaz de Touro en colaboración co Concello, a Asociación Cultural A Pinguela de Bama, a Banda de Música Isabel II de Touro e o grupo As Catro D’Andrea.

No festival participan máis de cen actores e actrices de catro Aulas de Teatro de Touro, Santiago de Compostela, Palas de Rei e Teo.

O programa abrirase co roteiro teatral, musical e poético ás 16.00 horas na aldea de Novefontes, que estará protagonizado por alumnado, familiares e profesorado do CPI Fonte Díaz de Touro e polas asociacións A Pinguela de Bama e As Catro D’Andrea. Este roteiro combinará música, teatro, poesía e xogos e persegue varios obxectivos: achegar diferentes xéneros teatrais á poboación, a interrelación entre persoas de diferentes idades e localidades, a aproximación do alumnado ao mundo rural e a súa posta en valor, e a transmisión do tecido cultural das xeracións. O punto de partida será a igrexa de Novefontes e transcorrerá a carón do castro e a través das rutas de sendeirismo.