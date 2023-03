A concellería de Promoción Económica de Ames realizará este mércores, 1 de marzo, o acto de presentación do anteproxecto do mercado municipal. Terá lugar ás 20.30 horas no Pazo da Peregrina de Bertamiráns, e nel participarán o alcalde de Ames, Blas García, a concelleira, Ana Belén Paz, e o redactor do anteproxecto, Jorge Duarte Vázquez, da empresa Atrio Arquitectura e Urbanismo.

A través desta actuación preténdese rehabilitar a Casa de Barbazán, en Bertamiráns, para albergar unha praza de abastos. Ao mesmo tempo, crearase un espazo cuberto específico para crear un mercado dos produtores locais e dos seus produtos de proximidade. Tamén está previsto ordenar o espazo exterior, no que na actualidade está situado o aparcadoiro da Telleira, poder acoller actividades de mercado ao aire libre ou outro tipo de eventos. Dita actuación levarase a cabo na contorna da avenida da Peregrina, e actuarase nunha superficie de 4.431 metros cadrados, segundo informou o executivo local.