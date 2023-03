El teatro es una de las ramas de las artes escénicas más especiales, o así lo aseguran actrices de la talla de Miriam Vázquez y Lara Dibildos, asiduas a interactuar con un público y una localización cambiantes. Es precisamente eso lo que les genera un subidón de adrenalina constante, porque en el teatro nada es previsible. Pues bien; de este noble arte y de la interpretación de las actrices antes mencionadas, podrán empaparse los padroneses el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. El auditorio municipal será el encargado de recibir, a las 19.00 horas, a estas artistas nacionales que traen por primera vez a Galicia No más besos.

Dicha obra es, en palabras de Lara Dibildos, “una montaña rusa emocional”. Cuenta la historia de amor de Callie (interpretada por Lara Dibildos) y Sara (Miriam Vázquez) que, habiendo tenido parejas heterosexuales, se atraen inesperadamente. “El tema principal es el amor libre. Para ellas es como vivir una primera historia amorosa y el espectador va viendo ese proceso. La homofobia también está presente, porque sufren un trágico suceso. No más besos también habla del poco respeto social hacia ciertos colectivos”, explica Miriam a EL CORREO.

Fue esta joven madrileña quien, al poco de volver de formase en arte dramático en Nueva York, decidió adaptar y guionizar Stop Kiss, de Diana Son. “La obra arrancó en el Teatro Zorrilla de Valladolid en junio de 2019. Luego, tras el parón de la pandemia, estuvimos tres temporadas en el Teatro Lara de Madrid y recorrimos toda la geografía española: Zaragoza, Alicante, Valencia, Guadalajara...”, cuenta Miriam.

Ahora, la obra lleva un tiempo parada, y es por ello que encaran Padrón con energías renovadas. Para Miriam es su primer trabajo en la geografía gallega. “A Galicia solo fui una vez de vacaciones. Estuve en Santiago y en Muxía; de este último lugar me acuerdo especialmente porque me caí y todavía tengo cicatrices”, bromea. “Tengo muchas ganas de volver porque Galicia es maravillosa; en Madrid vemos muy poco verde y hace mucho calor. Además, se come genial”, añade.

Para Lara no es la primera vez trabajando, pero hace muchos años que no pisa tierras gallegas. De hecho, solo estuvo dos veces: una en Santiago y otra en A Coruña, con sendas obras teatrales. Ahora que pisará por primera vez la tierra en la que Rosalía de Castro pasó buena parte de su vida, está deseando degustar su producto estrella: los pimientos. “Me encantan, y aunque normalmente antes de actuar no se debe comer mucho, en Padrón nos vamos a saltar ese consejo”, señala Dibildos.

La intérprete y presentadora encarna a Callie desde hace dos años, aunque la obra lleva cuatro en marcha. “La había visto y me había encantado, sobre todo mi personaje. Es un bombón, un regalo para una actriz. Cuando me lo ofrecieron me alegré muchísimo, pero también sentí una gran responsabilidad”, afirma Lara. Y es que interpretar un personaje que antes tenía otra rostro infunde respeto. “Temes no estar a la altura, sabes que habrá comparaciones”, explica. No obstante, la actriz se quitó los miedos. “Fue la mejor decisión que tomé. Es una función que no deja indiferente a nadie. De hecho, mucha gente repitió. Nos dicen que es como ver una película por lo cinematográfica que es”, revela.

Ambas intérpretes animan a los padroneses y vecinos de la contorna a ver esta función (las entradas son gratuitas) que además llega en un día tan especial para las mujeres. Desde las concejalías de Igualdad de distintos ayuntamientos les han ido llamando para conmemorar con No más besos el Día del Orgullo, el 8-M o el 24-N. Una muestra de que el mensaje, aunque sin pretender ser moralista, es de respeto, de tolerancia y de no violencia. “Cuando conoces a los personajes te enganchan. Esta obra es un sí a la libertad de cada uno a querer como le dé la gana”, reivindica al respecto Lara Dibildos.

La función alterna presente y pasado con maestría y mezcla momentos de gran emotividad con humor. Un cóctel explosivo que logra que la hora y media se quede corta. Y a ello ayuda la buena conexión entre las protagonistas, amantes en la ficción y buenas amigas en la vida real.