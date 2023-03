O Concello de Arzúa presentou este martes oficialmente o cupón da ONCE conmemorativo da 48 edición da Feira do Queixo.

É a primeira vez que se fai esta colaboración, que foi solicitada por parte do Concello cun ano de antelación. José Antonio Riveiro Canosa, director da ONCE en Santiago de Compostela, fixo entrega ao alcalde arzúan, Jose Luís García, do cadro co cupón enmarcado co número 00000.

Os protagonistas destacaron que se fixo unha tirada de máis de cino millóns de cupóns para toda España, para o sorteo que se celebrará este xoves día 2 ás 21.00 horas. O premio ao gañador será de 35.000 euros ao número e 500.000 ao número e á serie. No encontro falaron xa do cupón conmemorativo do cincuenta aniversario.

Indicar que a 48 edición da Feira do Queixo de Arzúa celebrarase esta fin de semana, os días 4 e 5 de marzo. A inauguración e o pregón, que este ano corre a cargo do actor Tamar Novas, terán lugar no Campo da Feira o sábado ás 11.00 horas. O recinto feiral Terra do Queixo que acolle aos expositores abre a esa mesma hora.