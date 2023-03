Boiro será o anfitrión da oitava edición da proba deportiva Os 100 do Barbanza, que organizan os Internactional Trekkers de Barbanza e Sar, e que terá lugar os días 24 e 25 de xuño. Os 100 do Barbanza é unha proba de trail de 100 quilómetros que se realiza en 24 horas, e que este ano forma parte da Liga de Sendeirismo de Galicia e da Liga Ibérica. “É unha proba de ultrafondo e ultradistancia das máis importantes do territorio nacional, e supón un desafío persoal e deportivo”, recoñeceu o presidente da entidade. Esta proba pasa por Boiro, A Pobra, Ribeira, Porto do Son, Noia, Lousame e Rianxo.