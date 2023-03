O voto en contra do Partido Popular e a obrigada abstención do concelleiro Xosé Igrexas, ao ter familia con propiedades na zona afectada, imposibilitaron acadar a maioría absoluta necesaria para proceder a recalificar terreos para destinalos a uso industrial. Un rexeitamento que enfronta de novo ao Partido Popular co goberno bipartito.

Dende o equipo de goberno insistiuse, durante a sesión plenaria extraordinaria celebrada o martes, en que Melide precisa de maneira urxente solo industrial, ao estar practicamente esgotado dende o ano 2010 no polígono industrial da Madanela. Do mesmo xeito, destacouse que a situación estratéxica do concello, no centro de Galicia, e a futura mellora nas conexións, coa finalización da autovía A-54, “afianza a necesidade de avanzar cos trámites necesarios para obter novo solo industrial”.

O alcalde, José Manuel Pérez amosouse sorprendido, “xa que o proxecto presentado era o mesmo que iniciou o PP en febreiro do ano 2019; polo tanto, se antes era o idóneo non se entende que agora non o sexa”, dixo.

Pola súa banda, a portavoz do PP, Dalia García, xustificou o voto en contra do plan que o goberno cifra nuns 10 millóns de euros para dotar de solo industrial ao municipio “porque o deixa en mans dunha suposta Entidade Urbanística de Conservación, isto é, en mans dos 59 propietarios das parcelas que se inclúen na modificación puntual”, sinalou.

“Isto é tanto como vender fume e dicir que non se vai urbanizar nunca. Quen posúe semellante cantidade de cartos para urbanizar?, plantexaba García, cuestionando que o presentan cando quedan noventa días para as eleccións municipais.