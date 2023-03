O Concello de Ribeira vén de poñer en marcha as obras para a construción do novo Espazo Urbano Municipal na zona de Fontán, preto do paseo do Touro e da comisaría.

A actuación está sendo executada pola empresa Obras y Viales de Galicia S.L., comportando unha inversión de 142.420 euros, IVE incluído. A nova infraestrutura está destinada a satisfacer unha ampla demanda xuvenil cunha área de 432 metros cadrados de superficie na que practicar especialidades como skate (piruetas sobre monopatín), bmx (bicicletas de cross), roller (patín en liña) e scooter (patinete). Vaise construír un skatepark a base de formigón gunitado cunha zona de rúa e outra de rampa que estará integrada na paisaxe, constituíndo ademais unha aposta por un urbanismo inclusivo. Disporá de diversos elementos que farán as delicias dos afeccionados aos deportes urbanos, como pirámide, duna, hip, miniramp, corner, etcétera. Completarán a intervención a colocación de papeleiras, bancos, aparcabicicletas e a instalación das columnas e proxectores. O proxecto foi redactado por Daniel Yábar, un prestixioso arquitecto alacantino especializado neste tipo de instalacións, responsable de actuacións como o skatepark de Santa Lucía en Vitoria, a skateplaza de Logroño, o skatepark Parque de La Granja de Tenerife ou o Bowl Vía Hispanidad de Zaragoza. Ubicarase sobre unha parcela municipal de 480 metros cadrados situada en Fontán, a douscentos metros do paseo marítimo do Touro e na contorna da nova comisaría e do novo Punto de Encontro Familiar. O prazo de execución dos traballos está fixado en tres meses. Por outra banda,na parroquia de Aguiño está previsto crear unha zona con pump track, skate e calistenia no marco do proxecto de remodelación da fachada marítima desa localidade ó longo de 1.720 metros liñais. Esta actuación terá un investimento dun millón de euros dentro da Edusi. A actuación abrangue dende a Punta do Laño (xunto á antiga depuradora de Demarsa) ata o cruce da rúa Castelao ca estrada xeral que vai a Castiñeiras. En Transporto habilitaranse un espazo para unha vintena de aparcamentos.