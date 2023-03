O Concello de Ribeira vén de poñer en valor toda a paisaxe natural e elementos patrimoniais da marxe costeira do municipio coa creación dunha senda peonil entre Punta do Laño e o porto fenicio, en Aguiño, que completa o itinerario peonil entre a zona do Transporto e Punta Couso.

A senda, creada no marco da EDUSI Máis Ribeira Atlántica, ten 443 metros de lonxitude e 2,5 de ancho e enlaza coa pasarela de madeira de 2.500 metros xa existente entre o porto fenicio e Couso. Na práctica, supón un paso máis na mellora e na revitalización dunha zona de Ribeira de especial interese patrimonial e turístico para veciños e visitantes.

Estes traballos de mellora da franxa litoral de Ribeira forman parte dun plan cuxo obxectivo é fomentar unha oferta variada de coñecemento e de goce das actividades marítimas e pesqueiras, ademais de poñer en valor e conservar a riqueza patrimonial da cultura mariñeira.

O motivo do asentamento e ocupación do litoral de Aguiño foi a instalación a partir do ano 1770 de varios almacéns de salgadura no mesmo lugar no que actualmente se encadra a fachada costeira do pobo. Ese mesmo ano, establécese na illa de Sálvora a primeira fábrica de secado e de salgadura de peixe en Galicia e comezan a chegar a Aguiño xentes doutras parroquias e núcleos veciños que abandonan o traballo agrario para dedicarse á pesca. A instalación de máis fábricas, a pesca, o marisqueo, a implantación de industrias paralelas de conservas ou depuradoras de moluscos e a mellora do porto converten esta localidade nun referente da comunidade pesqueira. Na actualidade, a zona engade ó seu valor histórico e patrimonial un gran potencial turístico e ofrece, ademais, excelentes vistas da costa atlántica, con illas como Vionta, Sagres e Sálvora.

Comezando a senda dende a zona coñecida como O Transporto, próxima ao porto de Aguiño, atopamos primeiro os restos do que, segundo diversos estudos, foi un porto construído polos fenicios para facer escala nas súas viaxes comerciais entre os séculos VIII e XII antes de Cristo. Na pequena enseada da Covasa atópase un espigón de grandes sillares dispostos en tres longas ringleiras que se prolongan setenta metros ata adentrarse no mar. Pechando o peirao e xa en terra firme, hai un muro de 22 metros de longo, tamén realizado con grandes sillares de granito, que se dispón transversalmente ao peirao e onde se aprecian rebaixes que parecen corresponder a restos de tubaxes así como un sistema de acceso por escaleiras.

Do antigo almacén de salgadura da Covasa quedan pedras semisoterradas e algunhas pezas de cantería que posiblemente fosen utilizadas para a fase de prensado. Na mesma zona da Covasa, moi preto de porto fenicio, e coincidindo co inicio do camiño de madeira, atópase un tradicional muro de pedra, que pecha unha finca privada de varios metros de altura e lonxitude. Para as súas dimensións é un muro único que merece a pena conservar como elemento arquitectónico orixinal.

Na zona de Couso, ademais das novas instalacións conserveiras, consérvanse unha serie de almacéns de grande importancia na economía de Aguiño, onde se salgaba a sardiña a comezos do século XIX. Posteriormente, converteuse nunha fábrica de conservas e funcionou durante uns anos como restaurante.

A carón do almacén hai un galpón que era utilizado polos mariñeiros para gardar pezas e utensilios de pesca e dornas. Neste lugar tamén se facían as reparacións das dornas e a costura de redes. Estes edificios están situados na beira da praia de Couso.

A nova senda entre Punta do Laño e o porto fenicio adáptase ao camiño que xa existía, pois evitouse facer movementos de terras que alterarían o aspecto e os hábitats da zona. As melloras realizáronse en dous treitos. Un é de 300 metros de lonxitude, formado por 17 centímetros de saburra natural e 8 centímetros de espesor na capa de coroación, que conta con pavimento de xabre-cemento con árido de granulometría 0-5 da zona. Tamén está impermeabilizado e estabilizado.

O outro é de 143 metros de lonxitude, composto por 25 centímetros de saburra natural. En ambos os casos, o pavimento está delimitado lateralmente con beiras de madeira de 25 por 10 centímetros e transversalmente, cada 10 metros, con beiras das mesmas dimensións que permiten conter mellor o pavimento fronte á escorreduras da choiva.

O investimento total da actuación foi de 800.000 euros, do cales 640.000 euros corresponderon a fondos Feder, mentres que os 160.000 euros restantes foron achegados polo Concello de Ribeira.