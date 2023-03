O Concello de Boiro programou o denominado Roteiro da Memoria, dedicado a mulleres senlleiras do barrio de Cimadevila. A presentación da actividade tivo lugar nun acto no que participaron a concelleira de Memoria Histórica, Dores Torrado, Clara R. Cordeiro e Eva Agra, de 7h Cooperativa, que desenvolveron o proxecto. A través dun mural nomeado Senlleiras de Cimadevila renderase homenaxe a Isabel Maestre e a outras mulleres deste céntrico barrio boirense, como foron Lola a de Cueva, Ermitas do Sindicato, Carmen de Adolcar ou Maruja de Fontán.

O fío condutor para contar esta historia das mulleres de Cimadevila é o sector téxtil. “Para elas foi o primeiro traballo fóra da casa, algo que lles permitiu ter un sustento propio”, sinalou Clara R. Cordeiro. O proxecto poderase ver a partir do vindeiro mércores día oito, co gallo do 8M, “para destacar o papel de cinco veciñas senlleiras de Boiro que destacaron en moitos eidos polo seu traballo e polo seu carácter emprendedor”, explicou Dores Torrado.