O Concello de Pontecesures iniciou un plan especial de limpeza e saneamento viario das rúas do casco urbano. O alcalde, Juan Manuel Vidal Seage, explica que “nesta primeira fase imos actuar sobre as rúas con máis intensidade de tránsito de peóns e sobre aquelas que teñen carácter máis comercial”. A limpeza acométese con medios manuais e mecánicos, incluída unha hidrolavadora con auga a presión, coa que se realizarán tarefas de barrido, baldeo e hidrolimpeza de beirarrúas, paseos, zonas peonís, alcorques e contornas dos contedores do lixo. “Farase fincapé na eliminación do verdín para evitar esvaróns”, explicou Vidal.