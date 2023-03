Unha representación do BNG mantivo este xoves un encontro en Herbón (Padrón) para avaliar as accións a levar a cabo en relación co parque eólico de Castro Valente, situado en Padrón e A Estrada, que conta con declaración de impacto ambiental favorable e está pendente de aprobación pola Xunta. Elixiron para o encontro a igrexa románica de Santa María de Herbón “por ser un BIC que se ve afectado polo impacto visual do parque eólico, como recoñece o informe do Instituto de Estudos do Territorio”, sinalan. “Este organismo propón instalar unha pantalla vexetal para protexer o ben, solución absolutamente disparatada e irrealizable”, engaden. O BNG considera “inxustificado e aberrante” que nos informes de Patrimonio non se faga referencia ao xacemento de Castro Valente e aos impactos que tería o polígono eólico. A formación fará unha campaña para evitar a aprobación do proxecto e insta á Xunta a impulsar a investigación, prospección arqueolóxica, conservación e divulgación do citado xacemento arqueolóxico.