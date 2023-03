Ategal-Aulas Sénior de Padrón celebrou este venres a conmemoración do seu 30 aniversario, no marco dunha xornada que congregou a máis de 200 persoas. No acto institucional, celebrado no auditorio municipal, o alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira, encomiou o excelente labor realizado polas aulas padronesas dende a súa constitución en 1993 e celebrou que, con máis de 230 matrículas, sexan as máis numerosas de Galicia. Nesa liña tamén se pronunciaron o director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, e o presidente da Asociación Cultural Galega de Formación Permanente de Adultos-Aulas Sénior de Galicia, Ángel Fagilde. Fernández Angueira destacou asimesmo o importante papel que xogan as aulas no que atinxe ao fomento do envellecemento activo das persoas maiores de cincuenta anos, á súa formación e a mobilización e implicación dos maiores do rural. Finalmente, o rexedor lembrou que as aulas sénior padronesas “son un referente para outros concellos”.