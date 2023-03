O Concello de Touro pechará a programación dos xenerais da Ulla do 2023. Será este domingo, 5 de marzo, en Fonte Díaz. A capital do concello acollerá a súa tradicional Feira do día 5, neste tempo do carnaval, é a Feira do Entroido. Este ano é a última cita co entroido da comarca da Ulla e tamén en Touro, trala celebración no concello do Domingo de Corredor en Bama e do Martes de Entroido en Fao. Nestas dúas parroquias os xenerais foron os protagonistas, que se xuntarán de novo no desfile deste domingo. Indicar que os xenerais da Ulla de Bama e Fao teñen previsto reunirse ás 12.00 horas diante da sede do concello de Touro.